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Клавиша Windows появилась в 1995 году вместе с выходом операционной системы Windows 95. С тех пор она располагается на большинстве клавиатур между клавишами Ctrl и Alt и открывает меню «Пуск», позволяя пользователям искать файлы на компьютере или информацию в интернете.

Однако, как сообщают эксперты портала Windows Latest, клавиша с логотипом Windows вскоре может получить новую функцию. По данным издания, это может быть связано с новой строкой поиска для Windows 11, над которой сейчас работает Microsoft.

В начале октября этого года компания Microsoft объявила о масштабном обновлении системы поиска Windows Search. Программа для поиска на рабочем столе должна стать быстрее и эффективнее.

По мнению Windows Latest, эта обновленная система поиска может привести к тому, что клавиша Windows утратит свое прежнее назначение. Дело в том, что обновленный поиск Microsoft Search будет выполнять ту же самую функцию, что и поиск, открывающийся сейчас при нажатии на клавишу Windows. Маловероятно, что Microsoft станет поддерживать две идентичные функции одновременно.

Если в будущем функция поиска возьмет на себя роль клавиши Windows, то эта легендарная кнопка может освободиться для других задач. Один из пользователей в соцсети X предложил вариант того, какую функцию она могла бы выполнять.

Пользователь оставил комментарий в X под публикацией сотрудницы Microsoft Тали Рот, которая рассказывала о новой строке поиска. Тали Рот отвечает в компании за направление Windows Shell Experience. Пользователь предположил, что в будущем клавишу Windows можно было бы использовать для написания электронных писем.

«Как только мы интегрируем эту функцию в меню, мы займемся вопросом о том, какую именно роль должна выполнять клавиша Windows», — ответила Тали Рот на комментарий пользователя.

По словам Рот, использование клавиши Windows уже стало частью «мышечной памяти» многих пользователей, поэтому отказываться от нее компания не собирается.

Источник: Windows Latest