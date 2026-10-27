Процессоры Intel следующего поколения смогут быстрее обрабатывать данные: Microsoft уже готовит к ним Windows 11

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Microsoft добавила в тестовую версию Windows 11 настройку, связанную с предстоящими процессорами Intel. Она позволит операционной системе использовать расширение APX, которое должно повысить скорость обработки данных.

Новый параметр обнаружили в тестовой сборке Windows 11, предназначенной для подготовки к появлению будущих аппаратных платформ. Он позволяет разрешить системе применять APX для увеличения скорости работы. После активации настройки компьютер необходимо перезагрузить. При этом компания не упомянула нововведение в описании изменений тестовой версии.

Технологию APX компания Intel показала еще в 2023 году. Ее основная особенность заключается в увеличении количества регистров процессора с 16 до 32. Регистры используются для временного хранения данных, с которыми чип работает непосредственно во время вычислений. Благодаря увеличению их числа процессору в некоторых случаях потребуется реже обращаться к памяти, что позволит сократить число обрабатываемых команд.

По данным Intel, моделирование работы программ с поддержкой APX показало сокращение общего числа инструкций примерно на 10%. Количество операций чтения данных уменьшилось примерно на столько же, а операций записи стало более чем на 20% меньше. Однако эти результаты получены в ходе тестирования программного кода и не означают, что Windows или все приложения будут работать быстрее на аналогичную величину.

Поддержка APX ожидается в следующих процессорах Intel Nova Lake для потребительских компьютеров и серверных Xeon Diamond Rapids. Разработчики ПО уже начинают готовиться к появлению совместимого оборудования. Поддержка технологии появилась в компиляторе GCC 15, а Microsoft расширила возможности отладчика WinDbg для работы с новыми инструкциями.

Одного обновления Windows 11 для повышения скорости работы будет недостаточно. Помимо совместимого процессора, необходимы программы, способные использовать APX. По оценке компании, многие приложения смогут получить поддержку технологии после повторной компиляции, без изменений исходного кода.

Источник: 3Dnews