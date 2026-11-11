«Нужно больше золота»: MSI планирует повысить цены на RTX 5080 и не только

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

По слухам, видеокарты GeForce RTX 5080 от MSI могут подорожать в Китае на 8000 юаней (около $1200) уже в этом месяце. В публикации сравниваются цены дистрибьюторов MSI за ноябрь и октябрь, и указывается, что стоимость моделей RTX 5080 может увеличиться на 1300-8000 юаней, в зависимости от конкретной модели. Это соответствует примерно $195 — $1200, причем максимальный рост превышает рекомендованную цену продажи (MSRP) RTX 5080 при запуске в размере $999.

GeForce RTX 5080 от MSI
GeForce RTX 5080 от MSI
Автор: techpowerup Источник: www.techpowerup.com

Повышение цен затронет и другие модели линейки RTX 50:

RTX 5070 Ti подорожает на 800-4000 юаней ($120-$600)

RTX 5070 — на 500-1000 юаней ($75-$150)

RTX 5060 Ti (16 ГБ) — на 400 юаней

RTX 5060 Ti (8 ГБ) — на 200 юаней

RTX 5060 — на 200-500 юаней

Меньше всего подорожает RTX 3050, она получит повышение на 100 юаней.

Автор: techpowerup Источник: www.techpowerup.com

Важно отметить, что это цены дистрибьюторов в Китае, а не новые рекомендуемые цены. В публикации также не уточняется, к каким именно моделям RTX 5080 относится максимальный рост цен. Ранее в этом месяце Colorful и Galax начали сообщать о подобных повышениях для своих партнеров, поэтому действия MSI вполне логичны. Ожидается, что и другие производители видеокарт последуют их примеру.

В США RTX 5080 уже сейчас продается более чем за $2000 и недавно исчезла из онлайн-магазина NVIDIA. Слухи о 24 ГБ версии RTX 5080, запланированной на начало следующего года, оказались необоснованными — по сообщениям источников, выпуск этой модели был отменен из-за высокой стоимости 3 ГБ GDDR7 модулей памяти. Учитывая отсутствие более емкой версии и значительное повышение цен со стороны MSI, можно ожидать, что 16 ГБ модель RTX 5080 останется дорогой в течение некоторого времени.

Источник: TechPowerUp

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

По любым вопросам можно обращаться:

e-mail: alexseevdenis@yandex.ru

Telegram: alexseevdenisblog

Портфолио: Таблица

Мощные мини-ПК, которые я тестировал: Посмотреть

Протестированные магнитные клавиатуры: Посмотреть

Аватарка
? 0 139 0
Автор alexseevdenis Рейтинг +1350.30
Блог Платформа ПК 370 2292 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

В 1980 году в мире осталось пять чёрных малиновок — вся нынешняя популяция происходит от одной самки

В 1980 году всю мировую популяцию чёрной малиновки можно было пересчитать по пальцам одной руки. На островах Чатем у Новой Зеландии оставалось пять птиц, и среди них была всего одна размножающаяся...

Первое фото черной дыры всерьез считали ошибкой программ: повторный анализ данных доказал, что кольцо что кольцо M87 реально

В апреле 2019 года международная коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) опубликовала первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры. Объект, получивший обозначение M87*, находится...

Какая машина может ездить по потолку? Это не фантастика, а физика

Если вы когда-нибудь смотрели «Назад в будущее» или просто представляли, как машина нарушает законы гравитации, то у нас хорошие новости: в реальности такая машина уже существует. И это не концепт...

Поймать одиночный фонон: как физики разделили квант движения на три атома и увидели фазу Берри

Одиночные ионы, удерживаемые электромагнитными полями в глубоком вакууме, сегодня служат одной из самых надежных платформ для создания квантовых компьютеров и симуляторов — устройств,...

Новая выставка картин зятя Третьякова открылась в Третьяковской галерее: к 160-летию Бакста

С 10 ноября до весны 2027 года в Инженерном корпусе ГТГ отмечают 160-летия Льва Бакста. В историю культуры этот художник вошел именно под такой фамилией, которую сменил ради брака с овдовевшей...

Зачем Сальвадор Дали спал с ключом в руке и как этот прием помогает мозгу находить новые идеи

В 1948 году испанский художник Сальвадор Дали выпустил книгу «50 магических секретов мастерства». Помимо технических советов по выбору кистей и смешиванию красок, он подробно описал в ней необычный...