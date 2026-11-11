«Нужно больше золота»: MSI планирует повысить цены на RTX 5080 и не только

По слухам, видеокарты GeForce RTX 5080 от MSI могут подорожать в Китае на 8000 юаней (около $1200) уже в этом месяце. В публикации сравниваются цены дистрибьюторов MSI за ноябрь и октябрь, и указывается, что стоимость моделей RTX 5080 может увеличиться на 1300-8000 юаней, в зависимости от конкретной модели. Это соответствует примерно $195 — $1200, причем максимальный рост превышает рекомендованную цену продажи (MSRP) RTX 5080 при запуске в размере $999.

GeForce RTX 5080 от MSI Автор: techpowerup Источник: www.techpowerup.com

Повышение цен затронет и другие модели линейки RTX 50:

RTX 5070 Ti подорожает на 800-4000 юаней ($120-$600)

RTX 5070 — на 500-1000 юаней ($75-$150)

RTX 5060 Ti (16 ГБ) — на 400 юаней

RTX 5060 Ti (8 ГБ) — на 200 юаней

RTX 5060 — на 200-500 юаней

Меньше всего подорожает RTX 3050, она получит повышение на 100 юаней.

Важно отметить, что это цены дистрибьюторов в Китае, а не новые рекомендуемые цены. В публикации также не уточняется, к каким именно моделям RTX 5080 относится максимальный рост цен. Ранее в этом месяце Colorful и Galax начали сообщать о подобных повышениях для своих партнеров, поэтому действия MSI вполне логичны. Ожидается, что и другие производители видеокарт последуют их примеру.

В США RTX 5080 уже сейчас продается более чем за $2000 и недавно исчезла из онлайн-магазина NVIDIA. Слухи о 24 ГБ версии RTX 5080, запланированной на начало следующего года, оказались необоснованными — по сообщениям источников, выпуск этой модели был отменен из-за высокой стоимости 3 ГБ GDDR7 модулей памяти. Учитывая отсутствие более емкой версии и значительное повышение цен со стороны MSI, можно ожидать, что 16 ГБ модель RTX 5080 останется дорогой в течение некоторого времени.

Источник: TechPowerUp