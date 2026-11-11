Amazon выпустила автономные дроны линейки Ring для самостоятельного патрулирования дома

Компания Amazon анонсировала две новые камеры наблюдения, пополнившие серию Ring. В отличие от стационарных устройств, эти дроны способны самостоятельно перемещаться как по полу, так и в воздухе. Согласно пресс-релизу, они призваны охватить зоны, недоступные для обычных камер.

В рамках направления Ring Robotics представлены два новых устройства. Ring Drone Cam — это «летающая камера наблюдения для помещений». Квадрокоптер предназначен для контроля всего дома: он регулярно совершает облеты по заранее заданным маршрутам. Если, например, одна из камер Ring обнаружит движение или сработает датчик на двери или окне в отсутствие хозяев, дрон автоматически вылетит к месту события, чтобы проверить обстановку. Кроме того, через мобильное приложение его можно в любой момент направить в нужную комнату.

Благодаря углу обзора 148 градусов и возможности вращаться на 360 градусов, устройство способно охватить все пространство, ведя съемку в разрешении 2K. В темноте автоматически включается светодиодная подсветка, улучшающая качество видео.

Однако заряда аккумулятора хватает лишь на 8 минут работы, после чего дрон должен вернуться на зарядную станцию. Определенные сложности могут возникнуть при взаимодействии с поверхностями, обладающими отражающими свойствами: например, с мокрой плиткой, белыми стенами без выраженных деталей или прозрачными объектами — такими как безрамное стекло или зеркала.

Ring Rover Cam — это передвижная камера наблюдения, которая также следует по заданным маршрутам, может проверять места происшествий и вращаться на 360 градусов. Аппарат способен перемещаться по площади до 465 квадратных метров. Он оснащен выдвижной мачтой с камерой, что позволяет ему «заглядывать» поверх предметов мебели. Устройство ведет непрерывную видеозапись и трансляцию в формате 4K.

Однако существуют и определенные ограничения: у аппарата могут возникать трудности при преодолении закругленных краев, углублений, высоких порогов, а также при движении по черным глянцевым напольным покрытиям.

Оба дрона работают на базе системы AI Pilot. Эта новая технология, разработанная специально для данного класса устройств, использует встроенные камеры и датчики в сочетании с моделями компьютерного зрения. Автономно исследуя дом, дроны создают 3D-карты, что позволяет им максимально эффективно планировать свои маршруты. Благодаря этому они могут в режиме реального времени реагировать на окружающую обстановку и облетать мебель, полки и другие препятствия. Как сообщает издание Ars Technica, дроны также способны распознавать «чувствительные» зоны — например, пространство рядом с окнами и дверями, а также кассовые зоны в магазинах.

Концепция Ring Robotics не нова. Еще в 2020 году Amazon анонсировала летающую камеру Ring Always Home Cam. Впрочем, она так и не поступила в широкую продажу — доступ к ней получили лишь некоторые клиенты на короткий период. Кроме того, в 2021 году был представлен робот Astro — устройство, которое также должно было перемещаться по дому и вести наблюдение.

И тогда, и сейчас это вызывает обеспокоенность у защитников конфиденциальности данных. Amazon уверяет, что приватность для компании — главный приоритет: например, предусмотрен светодиодный индикатор, который загорается, когда камера ведет запись. Кроме того, видеоматериалы защищены шифрованием по принципу «выбросить ключ» (Throw Away the Key Encryption).

Данные с обоих дронов обрабатываются в облаке. Ряд организаций, в том числе американская правозащитная группа EFF, неоднократно предупреждали о том, что компания может передавать информацию полиции. Ранее также стало известно, что сотрудники Amazon имели доступ к частным видеозаписям пользователей.

В Европе дроны Ring пока продаваться не будут. Американская версия летающей камеры еще должна получить одобрение Федеральной комиссии по связи. Только после этого она сможет поступить в продажу — запланированная дата назначена на 27 января 2027 года. Стоимость Ring Drone Cam составит 249,99 доллара. Ring Rover Cam выйдет раньше — 16 декабря 2026 года — и будет стоить 999,99 доллара.

Источник: Amazon