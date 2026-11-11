Apple закроет свой популярный форум поддержки спустя 28 лет

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Закрытие легендарного сообщества поддержки Apple (Apple Support Community), которое произойдет 20 ноября 2026 года, — событие практически исторического масштаба. Форум был основан еще в 1998 году под названием Apple Tech Exchange. Несмотря на то что его название неоднократно менялось, сама платформа просуществовала 28 лет.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

На форуме пользователи обсуждали продукты Apple, а также искали помощь в решении проблем, связанных с программными ошибками и другими неполадками. После масштабного обновления дизайна в 2011 году здесь даже появилась система поощрений для наиболее активных участников.

Как сообщает издание 9to5Mac, пользователи, пытавшиеся с 10 ноября войти в англоязычную версию сообщества поддержки Apple (Apple Support Community) увидели официальное сообщение.

Сообщество поддержки Apple будет окончательно закрыто 20 ноября 2026 года. С сегодняшнего дня публикация новых сообщений невозможна; сайт доступен только в режиме чтения. Надежные инструкции и помощь по-прежнему можно найти на официальном сайте поддержки Apple. Мы благодарим всех участников сообщества, которые уделяли свое время и делились знаниями, помогая другим пользователям продукции Apple.

Apple Support Community

Войти на англоязычный сайт больше нельзя. Некоторые пользователи уже перешли на Reddit, где мнения разделились. С одной стороны, многие недовольны тем, что форум закрыли без предупреждения; с другой — звучат высказывания о том, что он не всегда был по-настоящему полезен.

Хотя на форуме собирались люди, столкнувшиеся с одной и той же ошибкой или проблемой (об этом свидетельствует отметка «Такой же вопрос (631)»), реальное решение там находили далеко не всегда. Вместо этого некоторые активные участники, стремившиеся лишь набрать баллы, зачастую ограничивались общими советами (например, «пробовали перезагрузить устройство?»), чтобы получить награды за свою активность, не вникая в суть самой проблемы.

Источник: 9to5mac

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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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