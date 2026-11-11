Google выпустила свою самую мощную ИИ-модель Gemini 4 Carbon

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Компания Google представила Gemini 4 Carbon еще в конце октября. После двухнедельного периода проверки, проведенной экспертами по кибербезопасности и представителями спецслужб, модель стала доступна для использования.

Автор: Google Источник: blog.google

Как сообщили в Google, со вторника, 10 ноября, доступ к ней получили подписчики Google AI Ultra в ряде стран. Кроме того, новая передовая модель стала доступна разработчикам и корпоративным клиентам Google. Подписчики тарифа Ultra могут найти Carbon в меню выбора моделей — как в приложении Gemini, так и в поиске Google (при условии авторизации в системе).

Gemini 4 Carbon призвана дополнить представленную в середине октября модель Gemini 4 Argon, став второй флагманской разработкой компании. Если Argon ориентирована прежде всего на скорость, эффективность и производительность при выполнении повседневных задач, то Carbon предназначена для более сложных и ресурсоемких операций — например, отладки программного обеспечения или глубокого анализа кода. Новая модель Gemini также способна эффективно управлять сложными рабочими процессами с участием ИИ-агентов.

В ходе бенчмарк-тестирований CursorBench 4.0 (написание кода) и AutomationBench (автоматизация рабочих процессов) модель Carbon показала лучшие результаты, чем аналогичные разработки конкурентов. Также Carbon демонстрирует высокие показатели в сфере кибербезопасности, что подтверждается результатами тестов, включая известный бенчмарк ExploitGym. «При создании качественных патчей (исправлений кода) Carbon показала результат более чем в 10 раз лучше, чем крупная передовая модель от другой лаборатории», — заявили в Google в октябре.

Поскольку подобные возможности могут нести в себе и риски для безопасности, компания Google не стала выпускать новую модель сразу после ее разработки. Вместо этого было налажено сотрудничество с правительством США, которое организовало всестороннее тестирование модели. Это должно было, в частности, гарантировать, что Carbon не использует уязвимости в системе безопасности.

Для разработчиков, желающих получить доступ к Carbon через API Google AI Studio или Android Studio, стоимость использования до 30 ноября составит 2 доллара за миллион входных токенов и 10 долларов за миллион выходных токенов.

Источник: Google

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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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