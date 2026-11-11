Птицы могут стать первым видом, с которым человек наладит диалог: ИИ помог расшифровать 11 «слов» зебровых амадин

Птицы могут стать первым биологическим видом, с которым человек наладит двустороннее голосовое общение, сообщила этолог из Калифорнийского университета в Беркли Джули Эли. В интервью Live Science исследовательница объяснила, что развитие искусственного интеллекта и робототехники позволит создать системы межвидовой коммуникации в течение десяти лет. В 2026 году Эли получила премию Coller-Dolittle в размере 100 тысяч долларов за расшифровку сигналов зебровых амадин.

Более десяти лет группа Эли изучала повседневное общение этих австралийских певчих птиц. В отличие от работ, посвященных брачным и территориальным песням самцов, ученые исследовали короткие звуки, которыми обмениваются все особи стаи. Наблюдения начали в дикой природе Австралии, но из-за подвижности птиц работу перенесли в вольеры кампуса в Беркли, где Эли записала тысячи звуков и сопоставила их с поведением конкретных особей.

Собранные данные обработали алгоритмами машинного обучения. ИИ проанализировал акустику записей и выделил в «словаре» зебровых амадин 11 категорий сигналов. Каждый тип звука связан с конкретным контекстом: голодом, опасностью, агрессией, выпрашиванием пищи, гнездованием или поддержанию связи на близкой и дальней дистанции. Также ИИ выявил в сигналах индивидуальную звуковую подпись, по которой птицы узнают сородича независимо от смысла сообщения.

Для проверки классификации амадин поодиночке помещали в установку, где они клювом нажимали на кнопку или активировали датчик, включая записи разных сигналов. Ежедневно вознаграждение в виде семян выдавалось за прослушивание только одного типа звуков. Птицы определяли нужный сигнал и прерывали остальные записи. Анализ ошибок показал, что пернатые путали разные по звучанию, но близкие по смыслу сигналы — например, вызовы для контакта на большом и малом расстоянии. По словам Эли, это доказывает, что птицы понимают значение звуков, а не просто реагируют на акустику.

Для построения диалога ученым предстоит выяснить, как птицы соединяют сигналы в цепочки, с какой скоростью отвечают сородичам и как сочетают звуки с движениями тела. Эли отмечает, что расшифровка сигналов зебровых амадин не позволит автоматически понимать других пернатых, поскольку у каждого вида собственная система коммуникации.

Источник: livescience.com