«Хуанг, у нас отмена!» NVIDIA GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти не будет, модель с 16 ГБ останется

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| Новость | Платформа ПК

Поступающие слухи о GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти не подтвердились. NVIDIA столкнулась с трудностями в приобретении достаточного количества 3-ГБ модулей GDDR7 и вместо этого решила использовать более доступные 2-ГБ модули для стандартной версии на 16 ГБ. Компания уже уведомила своих партнеров по производству видеокарт об официальной отмене запланированного на январь 2027 года релиза модели с 24 ГБ памяти, ссылаясь на экономические трудности. В условиях текущего дефицита модулей памяти использование более дорогих 3-ГБ GDDR7 приведет к значительному увеличению рекомендованной розничной цены и, как следствие, к росту стоимости для потребителей. Поэтому будет продолжено использование 2-ГБ GDDR7 модулей, а RTX 5080 на 16 ГБ останется в продаже.

NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA GeForce RTX 5080
Автор: NVIDIA Источник: www.techpowerup.com

Ранее сообщалось, что NVIDIA не планировала никаких других изменений в модели, кроме конфигурации памяти; количество CUDA ядер должно было остаться прежним. Новая модель потенциально могла похвастаться немного более высоким TDP и тактовыми частотами, но основное улучшение заключалось бы в увеличении объема памяти и пропускной способности. Поскольку пересмотренная модель теперь не появится, а слухов о масштабном обновлении «SUPER» пока нет, придется довольствоваться стандартным ассортиментом чуть дольше — до выхода следующего поколения GeForce RTX 60-Series под кодовым именем «Rubin».

Ранее ходили разговоры о возможном более раннем выпуске GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти, предполагалось появление на рынке уже в январе 2027 года. Сообщалось также, что NVIDIA занимается распродажей запасов RTX 5080 на 16 ГБ, и оставшихся комплектов должно хватить примерно на два месяца. Однако, поскольку партнеры по производству видеокарт до сих пор не получили комплекты GPU, эти сроки оказались нереалистичными. Отмена теперь указывает на то, что релиз, по всей видимости, не состоится вовсе.

Источник: TechPowerUp

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