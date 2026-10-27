IBM достигла 99% точности при передаче квантовой информации между чипами

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Инженеры корпорации IBM впервые соединили два квантовых процессора с помощью многоканальных сверхпроводящих линий связи и достигли средней точности передачи квантовых состояний в 99%, а лучший результат составил 99,29%.

Автор: IBM Источник: www.ibm.com

В эксперименте использовались два новых процессора IBM Nighthawk R1, каждый из которых содержит 120 кубитов — квантовых аналогов классических битов. Чипы соединили четырьмя L-куплерами (L-couplers) — специальными линиями связи, изготовленными из сверхпроводящего алюминия. Каждый такой куплер включает коаксиальный кабель длиной около 80 сантиметров, два промежуточных кубита с перестраиваемой частотой и два соединительных элемента на основе RF-SQUID. Такая структура позволяет подключать дополнительные каналы связи после установки процессоров в криостат, что принципиально важно для масштабирования многомодульных систем.

Эксперимент не ограничился простой пересылкой квантовой информации: физикам удалось реализовать полноценное двухкубитное взаимодействие между элементами, физически находящимися на раздельных микросхемах. Совместная работа процессоров показала впечатляющую стабильность: двухкубитные операции между распределенными чипами выполнялись со средней точностью 94,75%, при этом лучший результат зафиксирован на отметке 96,42%. Исследователи также продемонстрировали запутанность — квантовую связь, при которой состояния кубитов оказываются взаимозависимыми, — между кубитами на раздельных процессорах, включая одновременное создание двух запутанных пар через соседние каналы. Кабели сохраняли работоспособность после трех циклов нагрева и охлаждения и теряли минимальное количество энергии.

Инженеры IBM настраивают тестовый стенд для проверки L-образных межчиповых соединителей квантовых чипов Nighthawk. На снимке показана система из четырех таких интерфейсов и специализированный инструмент, позволяющий монтировать квантовые коннекторы непосредственно после размещения процессорных модулей в криостате.
Инженеры IBM настраивают тестовый стенд для проверки L-образных межчиповых соединителей квантовых чипов Nighthawk. На снимке показана система из четырех таких интерфейсов и специализированный инструмент, позволяющий монтировать квантовые коннекторы непосредственно после размещения процессорных модулей в криостате.
Автор: IBM Источник: www.ibm.com

Полученные результаты укладываются в стратегию IBM по переходу к модульной архитектуре квантовых вычислений. Вместо дальнейшего увеличения числа кубитов на одном чипе, что сопряжено с ростом тепловыделения и перекрестных помех, компания делает ставку на объединение нескольких процессоров в единую вычислительную систему. Представленные кубиты и L-связи предназначены для установки внутри криогенных систем, которые IBM продемонстрировала в августе 2026 года: тогда компания впервые успешно соединила и охладила два модульных криостата в единой среде, создав инфраструктуру для будущих многопроцессорных конфигураций.

К 2029 году инженеры намерены воплотить ключевую задачу программы — построить квантовую систему IBM Quantum Starling. Это будет первый в истории коммерчески применимый компьютер без погрешностей в вычислениях, архитектура которого объединит сотни микросхем в специальных охлаждающих блоках. Достигнутая точность передачи состояний рассматривается как один из ключевых строительных блоков для этой архитектуры, хотя для полноценных масштабных вычислений потребуется дальнейшее повышение точности межпроцессорных операций и стабильности кубитов. Научная работа опубликована на сервере препринтов arXiv и еще не прошла независимое рецензирование.

Источник: ibm.com

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