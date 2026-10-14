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Perixx выпустила две трекбольные мыши — проводную PERIMICE-522 и беспроводную PERIMICE-822. Обе модели получили шар диаметром 40 мм, который управляется указательным пальцем.

В отличие от многих трекболов, устройства имеют симметричный корпус. Основные кнопки расположены по бокам, также предусмотрены колесо прокрутки и три дополнительные кнопки. Разрешение сенсора переключается между значениями 400, 800, 1200 и 2400 CPI.

Размеры обеих моделей составляют примерно 165 x 90 x 45 мм, масса — около 181 г. Кнопки работают тихо, а для настройки их функций не требуется устанавливать отдельное приложение: конфигурация доступна через веб-сервис Perixx Console.

Отличие между версиями — способ подключения. PERIMICE-522 работает по USB-кабелю, а PERIMICE-822 поддерживает Bluetooth и подключение через USB-ресивер. В нижней части корпусов есть крепления для дополнительных модулей, напечатанных на 3D-принтере: с их помощью можно изменить угол наклона мыши или добавить упор для ладони.

В Японии PERIMICE-522 стоит 5999 иен (около 3200 рублей), а PERIMICE-822 — 7999 иен (примерно 4200 рублей). В США рекомендованные цены составляют 39,99 доллара (около 3400 рублей) и 49,99 доллара (примерно 4200 рублей) соответственно.

Источник: IT Home