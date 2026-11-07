FiiO JD7 пропускают воздух внутрь корпуса: зачем наушникам полуоткрытая конструкция

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Обычные внутриканальные наушники плотно закрывают ушной канал, но такая конструкция может создавать ощущение давления при длительном прослушивании. В FiiO JD7 производитель использовал другой подход: полуоткрытый корпус, который позволяет выравнивать давление воздуха внутри наушника. При этом модель получила 10-мм динамические излучатели с двумя магнитными контурами и усилителем магнитной проводимости.

Магнитная система увеличивает плотность магнитного потока до значения свыше 1 Тл. По данным FiiO, благодаря этому чувствительность достигает 108 дБ, поэтому для работы наушников достаточно даже обычного смартфона. Сам излучатель размещён в двухслойном корпусе, причём каждый слой оснащён системой демпфирования. Она подавляет нежелательные вибрации и резонансы, которые могут ухудшать воспроизведение звука.

В конструкции мембраны используется полукристаллический полимер с полиуретановой подвеской. Такое сочетание должно обеспечивать быстрое движение диафрагмы и контролировать её колебания, особенно при воспроизведении низких частот. Частотную характеристику настроили с ориентацией на кривую Harman In-Ear 2019. Заявленный диапазон составляет 20 Гц — 40 кГц, сопротивление — 32 Ом.

Корпуса изготовлены из нержавеющей стали 316L методом литья металлического порошка под давлением с последующим спеканием при 1000 °C. Кабель можно отсоединить благодаря разъёмам MMCX. В комплект входят стандартные силиконовые амбушюры, пенные насадки и HS18 толщиной всего 0,4 мм. Последние получили широкое звуковое отверстие, соответствующее диаметру звуковода наушников. Для хранения предусмотрен прозрачный футляр HB1.

Источник: fiio