Смартфоны Samsung начали терять связь после установки One UI 9: проблемы затронули сразу несколько серий Galaxy, включая флагманские и доступные модели

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Владельцы смартфонов Samsung столкнулись с проблемами после установки стабильной версии One UI 9. Несмотря на несколько месяцев предварительного тестирования, обновление, судя по многочисленным отзывам, принесло не только новые возможности, но и сбои в работе беспроводных подключений. Пользователи сообщают о проблемах с Wi-Fi, мобильным интернетом и даже распознаванием SIM-карт.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Жалобы появляются на официальном форуме компании и Reddit. Наиболее часто владельцы рассказывают о нестабильной работе Wi-Fi: некоторые смартфоны перестают подключаться к привычным беспроводным сетям или теряют соединение спустя некоторое время. При этом проблема не всегда связана с роутером, поскольку другие устройства продолжают нормально работать с той же сетью. Попытки сбросить настройки подключения также не во всех случаях дают результат.

Неполадки затронули не одну конкретную модель. Среди устройств, владельцы которых сообщают о сбоях, есть складные Z Fold 7 и Z Flip 7, смартфоны серии S24, а также представители среднего ценового сегмента, включая A55 и A36. Встречаются и жалобы на нарушения работы мобильной связи. В частности, один из владельцев Galaxy A56 рассказал, что после обновления смартфон перестал определять установленные SIM-карты.

Характер проблем различается. У одних пользователей перестает работать подключение к домашней сети, у других возникают сложности с отдельными диапазонами Wi-Fi. Некоторые также сообщают о сбоях звонков через беспроводную сеть. Временное восстановление соединения после перезагрузки смартфона или включения режима полета не всегда решает проблему надолго.

Компания пока не прокомментировала сообщения о неполадках и не подтвердила, что они связаны с One UI 9. Однако количество жалоб указывает на то, что обновление работает не без проблем. Ожидается, что исправления могут появиться в ноябрьском обновлении прошивки. Владельцы затронутых устройств также могут отправить сообщения об ошибках непосредственно через официальные каналы поддержки.

Источник: AndroidPolice

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