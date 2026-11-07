Orient Star представила скелетон-часы с запасом хода более трёх суток — выпустят всего 130 экземпляров

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Японская Orient Star подготовила механические часы Skeleton RE-BR0001N, в которых практически весь циферблат отдан под демонстрацию часового механизма. Запас хода превышает 72 часа — это самый высокий показатель за всю историю Orient Star.

Механизм с ручным заводом работает на частоте 4 Гц и оснащён 20 камнями. Кремниевое спусковое колесо с особой геометрией должно повысить эффективность работы конструкции. Через многослойный скелетонизированный циферблат видны детали механизма, а три перекрывающихся кольца создают рисунок, вдохновлённый кругами на песке японского дзен-сада. На отметке 12 часов расположен индикатор запаса хода, на отметке 6 часов — малая секундная стрелка.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали SUS316L. При диаметре 40 мм его толщина составляет всего 9,5 мм. Сапфировые стёкла установлены с обеих сторон, причём переднее получило антибликовое покрытие SAR. По заявлению производителя, оно уменьшает отражение света на 99%. Часовые и минутные стрелки имеют термически воронёную синюю отделку, а корпус сочетает сатинированные поверхности с зеркальной полировкой Sallaz.

Часы выйдут в декабре 2026 года ограниченной серией из 130 экземпляров. В Японии рекомендованная цена составит 1,1 млн иен. Чёрный ремешок изготовлен из козьей кожи с применением традиционной японской техники Chari Happo, при которой материал вручную обрабатывают в разных направлениях. В комплект также входят десятилетняя гарантия и три бесплатных обслуживания механизма в течение гарантийного срока.

Источник: gearpatrol