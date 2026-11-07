1500 км по следам древних озёр: археологи раскрыли причину, по которой люди обходили зелёную Аравию

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Доисторические люди могли тысячелетиями не заселять обширные территории Аравийского полуострова даже тогда, когда там были пресные озёра, реки и богатая растительность. Причина оказалась не в нехватке воды: древним охотникам и собирателям требовался ещё один ресурс — камень, пригодный для изготовления орудий.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

К такому выводу пришла международная группа исследователей после экспедиции через пустыню Руб-эль-Хали. За 35 дней в конце 2023 года учёные преодолели около 1500 км и обследовали 125 участков. На 55 из них обнаружились следы древних пресноводных озёр: донные отложения, раковины пресноводных моллюсков и скорлупа страусиных яиц. Однако каменных орудий на этих территориях почти не оказалось.

Затем исследователи сопоставили геологические данные с расположением 363 известных археологических памятников. Выяснилось, что до 57% территорий полуострова, богатых водой, находятся на геологических породах, из которых трудно изготовить каменные инструменты. Для людей каменного века это было серьёзным ограничением: наличие воды и пищи ещё не гарантировало возможности обустроить устойчивое поселение.

Особенно показательно, что ближайшие известные выходы подходящих пород находились более чем в 200 км от обследованных озёрных бассейнов. Переносить камень на такие расстояния было возможно, но постоянное проживание вдали от источников сырья создавало дополнительные трудности.

Исследование охватывает период примерно 122-67 тысяч лет назад и показывает, что при реконструкции древних миграций недостаточно учитывать климат, реки и озёра: геология тоже могла определять маршруты расселения людей.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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