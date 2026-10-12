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Dareu анонсировала Ultra 68 — модульную игровую клавиатуру с заменяемым верхним рядом клавиш. Компания представила устройство на IFA 2026 и начала его предварительный показ в Китае 12 октября.

Главная особенность Ultra 68 — модульный Fn-ряд. Он подключается к основному корпусу через металлические контакты Pogo Pin и позволяет переключаться между раскладками на 68 и 75 клавиш.

В качестве сменных модулей Dareu предлагает стандартный ряд клавиш, экран на 335 светодиодов и, по данным IT Home, сенсорную панель. Это позволяет адаптировать клавиатуру под игры, работу или создание контента.

Ultra 68 получит корпус из цельного алюминия и внутреннюю пластину из FR4. Клавиатура будет поддерживать частоту опроса до 8 кГц и точность Rapid Trigger 0,01 мм.

Для Ultra 68 заявлены два варианта переключателей: магнитные Luban и индукционные Kailh. Версия с индукционными переключателями получит встроенный аккумулятор ёмкостью 8000 мАч.

Dareu подтвердила, что Ultra 68 относится к серии Ultra 75/68 и использует магнитные переключатели с частотой опроса до 8 кГц и регулируемым Rapid Trigger 0,01 мм. Эти характеристики были представлены на IFA 2026.

Цена, точная дата начала продаж, доступные комплектации и список регионов, где появится Ultra 68, пока не раскрыты. Dareu также не уточнила, будет ли сенсорный модуль входить в стандартную поставку или продаваться отдельно.

Источник: IT Home