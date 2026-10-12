Dareu анонсировала Ultra 68 с поддержкой 8 кГц и точностью Rapid Trigger 0,01 мм

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Dareu анонсировала Ultra 68 — модульную игровую клавиатуру с заменяемым верхним рядом клавиш. Компания представила устройство на IFA 2026 и начала его предварительный показ в Китае 12 октября.

Главная особенность Ultra 68 — модульный Fn-ряд. Он подключается к основному корпусу через металлические контакты Pogo Pin и позволяет переключаться между раскладками на 68 и 75 клавиш.

В качестве сменных модулей Dareu предлагает стандартный ряд клавиш, экран на 335 светодиодов и, по данным IT Home, сенсорную панель. Это позволяет адаптировать клавиатуру под игры, работу или создание контента.

Автор: Dareu Источник: www.ithome.com

Ultra 68 получит корпус из цельного алюминия и внутреннюю пластину из FR4. Клавиатура будет поддерживать частоту опроса до 8 кГц и точность Rapid Trigger 0,01 мм.

Для Ultra 68 заявлены два варианта переключателей: магнитные Luban и индукционные Kailh. Версия с индукционными переключателями получит встроенный аккумулятор ёмкостью 8000 мАч.

Dareu подтвердила, что Ultra 68 относится к серии Ultra 75/68 и использует магнитные переключатели с частотой опроса до 8 кГц и регулируемым Rapid Trigger 0,01 мм. Эти характеристики были представлены на IFA 2026.

Цена, точная дата начала продаж, доступные комплектации и список регионов, где появится Ultra 68, пока не раскрыты. Dareu также не уточнила, будет ли сенсорный модуль входить в стандартную поставку или продаваться отдельно.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 146 0
Автор SSS_R Рейтинг +316.80
Блог Клавиатуры, мыши и периферия 230 2165 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор наушников Kiwi Ears Halcyon: живое, музыкальное звучание

Kiwi Ears Halcyon — это эргономичные трибридные пятидрайверные наушники с MEMS, динамическим и арматурными излучателями, обладающие тёплым и энергичным звучанием. Параметры Упаковка и...

Токамаки больше не погаснут: новый способ генерации тока приблизил непрерывный термоядерный синтез

Главная задача управляемого термоядерного синтеза — воспроизвести на Земле процессы, происходящие в недрах звезд: заставить ядра изотопов водорода (дейтерия и трития) сливаться в более...

Внутри деревьев есть вода: почему мороз не разрывает их зимой

Оставленная на морозе бутылка с водой может лопнуть. Дерево стоит на улице всю зиму, тоже содержит воду — и обычно встречает весну без повреждений. Кора не способна месяцами удерживать...

Бобры не впадают в спячку: как они живут зимой, когда пруд покрывается льдом

Зимой бобровый пруд кажется пустым: вода скрыта подо льдом, на берегах лежит снег, а над поверхностью торчит заснеженная куча веток. Но внутри неё продолжается жизнь. Бобры просыпаются, едят,...