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Роутер Avenue BE6400 (заводское обозначение TL-7DR6460), представленный компанией TP-Link в минувшую неделю, добрался до складов ритейлеров. Покупателям он доступен через маркетплейсы JD.com и Tmall с ценником 389 юаней.

Суммарная пропускная способность беспроводного тракта — 5764 Мбит/с. Изюминка модели — «пиксельная» антенна, спроектированная при участии специалистов, использующих искусственный интеллект; в TP-Link связывают с ней расширение радиуса стабильного сигнала. Приём и передача усилены пятью отдельными FEM-модулями, каналы 5 ГГц показывают производительность на уровне BE7200 за счёт компоновки 4T5R. Стандарт поддерживает пакет модуляций 4K QAM, MRU и Preamble.

Разъёмная панель включает шесть Ethernet-портов: четыре из них тянут 2,5 Гбит/с, оставшиеся два — стандартный гигабит, один из гнёзд зарезервирован под игровое подключение. Программная начинка содержит четыре игровых ускорителя, механизмы EasyShow, IPTV с передачей и по проводам, и по радиоканалу, и родительский контроль.

Источник: IThome