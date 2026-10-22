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Xiaomi назначила презентацию серии ноутбуков Redmi Book 2027 на 27 октября. Вместе с ноутбуками компания покажет смартфон Redmi K100.

В составе серии подтверждена модель Redmi Book 14 2027. Ноутбук получит процессорную платформу Intel Core третьего поколения и встроенный аккумулятор емкостью 72 Вт·ч.

Производитель заявляет обновленный дизайн с новыми цветовыми вариантами и улучшенным качеством материалов. На официальном изображении видны синий и фиолетовый корпуса, узкие рамки экрана и крупная сенсорная панель.

Redmi Book 14 2027 будет поддерживать голосового помощника Super XiaoAI 2.0. На изображении также видны два порта USB-A, два USB-C, HDMI и аудиоразъем 3,5 мм.

Диагональ и разрешение экрана, объем памяти и накопителя, количество моделей в серии, точные процессоры и цены Xiaomi пока не раскрыла. Эти характеристики ожидаются на презентации 27 октября.

Предыдущие Redmi Book 14 и Redmi Book 16 2026 вышли в апреле 2026 года с процессорами Intel Core Ultra 5 125H. Новая серия должна перейти на более свежую платформу Intel Core третьего поколения.

В базе Geekbench уже появлялись записи о Redmi Book 16 2027 с процессором Intel Core 5 320 семейства Wildcat Lake и 16 ГБ памяти DDR5-4800. Эти сведения Xiaomi официально не подтверждала, поэтому их следует рассматривать как данные из тестовой базы, а не как характеристики анонсированной серии.

Источник: Gizmochina