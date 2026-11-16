Раскрыта старая загадка Windows: зависание на 99% при копировании файлов

Информацией поделилось издание MakeUseOf. По мнению специалистов, речь идет не о какой-тот ошибке, а реальном этапе процесса, когда система завершает важные операции — дописывает метаданные, обновляет файловую таблицу и сбрасывает кэш записи. Именно эти действия могут занимать заметное время.

Кроме того, система нередко дополнительно проверяет целостность данных, особенно при копировании больших объёмов информации. На длительность этого этапа сильно влияет тип накопителя. Например, на жёстких дисках (HDD) финальная синхронизация идёт медленнее из‑за особенностей механики. А на SSD с TLC‑памятью эффект «зависания» может появляться, когда заканчивается быстрый SLC‑кэш и запись переходит в более медленную часть памяти.

Источник: news.rambler.ru/tech