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Команда PRALOX запустила на Kickstarter краудфандинговую кампанию складной подставки для ноутбука со встроенным USB-хабом. Алюминиевая конструкция регулируется по высоте от 4,8 до 26,5 см, шарниры поворачиваются на 180 градусов. В основании установлен хаб с пятью портами: двумя USB-C и тремя USB-A. По заявлению авторов проекта, один из портов работает по стандарту USB 3.0 со скоростью до 5 Гбит/с, а ноутбук можно заряжать мощностью до 100 Вт. Подставка рассчитана на планшеты и ноутбуки с диагональю от 13 до 16 дюймов.

Три шарнира образуют двойной треугольник, нагрузку до 10 кг разработчики проверяли. Ажурная рама, по их словам, помогает отводить тепло от ноутбука, а силиконовые накладки и выдвижной упор защищают корпус от царапин и подстраиваются под разную толщину устройства.

Подставка весит 330 г, в сложенном виде занимает 14 на 5 см. В комплект входит чехол для хранения.

Участникам кампании подставку предлагают за 70 долларов.

Источник: Kickstarter