Vaio представила обновленные версии своих 16-дюймовых ноутбуков F16 и Pro BM, оснащенные процессорами Intel Core Series 3 и поддерживающие до 32 ГБ оперативной памяти. Модель F16 предлагает опциональный дисплей WQXGA, а обе модели получили поддержку Wi-Fi 7 и программу защиты от случайных повреждений. Новые конфигурации дополняют ранее представленные более компактные модели S13 и Pro PG.

Автор: KandooAI / RunDiffusion · Juggernaut XL v2 Источник: huggingface.co

Оба ноутбука оснащены 16-дюймовыми антибликовыми дисплеями с соотношением сторон 16:10. Для F16 доступны панели WUXGA (1920 x 1200) или более высокого разрешения WQXGA (2560 x 1600), в то время как Pro BM комплектуется дисплеем WUXGA. F16 предлагается с процессорами Intel Core i7-350, Core i5-320 и Core i3-304. Pro BM доступен с Core i5-320 и Core i5-330, а также более производительными вариантами — Core i7-350 и Core i7-360. Vaio указывает наличие интегрированной графики Intel и NPU во всех конфигурациях процессоров, с производительностью NPU до 17 TOPS в зависимости от чипа.

Варианты оперативной памяти и накопителей различаются:

F16 поставляется с 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ LPDDR5X RAM SSD объемом 512 ГБ или 1 ТБ

Pro BM предлагает 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти в сочетании с 512-ГБ SSD

В обоих моделях память распаяна на плате, что исключает возможность последующего обновления

Габариты ноутбуков схожи: 358.3 x 255.6 x 16.6-19.9 мм

Вес Vaio F16 составляет около 1.57 кг с дисплеем WUXGA и 1.59 кг с опцией WQXGA

Модель Pro BM весит приблизительно 1.57 кг

Варианты цветовых решений для Vaio F16 включают Navy Blue, Satin Gold и Satin Silver, а бизнес-модель доступна в цвете Dark Metal Gray

Для сравнения, 16-дюймовый Acer Swift Edge 16 весит всего 1.24 кг, что значительно меньше, чем у обеих моделей Vaio. В плане подключения предусмотрены два порта USB Type-C с поддержкой USB4, USB 3.2, DisplayPort 2.1 и USB Power Delivery. Также присутствуют два порта USB Type-A, HDMI, Gigabit Ethernet, кардридер SD и разъем для наушников диаметром 3.5 мм. Беспроводная связь обеспечивается Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Vaio заявляет о времени автономной работы Vaio F16 до 10.5 часов при воспроизведении видео и до 16.5 часов в режиме ожидания. Pro BM демонстрирует время работы до 9.5 часов при просмотре видео и до 13 часов в режиме покоя. Эти показатели определены по методике JEITA 3.0. Обе модели оснащены Full HD веб-камерой с распознаванием лиц Windows Hello, сканером отпечатков пальцев, интегрированным в кнопку питания, и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Также предусмотрены три микрофона и AI-шумоподавление с четырьмя режимами для различных сред проведения встреч. Vaio добавила режим Eco Shooting для снижения энергопотребления во время видеозвонков и обновила Conference Room Mode, чтобы улучшить слышимость голосов на расстоянии.

Среди других особенностей — Vaio User Sensing, который автоматически блокирует ноутбук при удалении пользователя из поля зрения, и Vaio WellnessCare. Последняя использует встроенную камеру для оценки артериального давления и частоты сердечных сокращений, однако Vaio указывает, что эти данные, конечно же, не имеют медицинского подтверждения.

Источник: Notebookcheck