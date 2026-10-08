Lenovo представила в Индии ультралёгкий ноутбук ThinkBook 14x. Корпус из алюминия весит менее 990 граммов при толщине 12,9 мм — один из самых лёгких 14-дюймовых ноутбуков с металлическим шасси. Цена стартует с 108 990 рупий, устройство уже доступно на официальном сайте компании с возможностью индивидуальной конфигурации.

Модель построена на процессорах Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake) — Core Ultra 5 226V или Core Ultra 7 256V. Оперативная память 16 ГБ впаяна в корпус процессора и не расширяется, зато есть два слота для SSD: базовый объём 512 ГБ или 1 ТБ с возможностью добавить второй накопитель. Ноутбук соответствует требованиям Copilot+ PC и поддерживает локальные ИИ-задачи.

В зависимости от конфигурации экран бывает обычным LED, сенсорным LED или 2,8K OLED с частотой 120 Гц, яркостью 500 нит и охватом 100 % DCI-P3. Батарея на младших версиях — 54,7 Вт·ч, на топовой с OLED — 65 Вт·ч. Несмотря на тонкий корпус, сохранены два USB-C, два USB-A и полноценный HDMI. Есть Wi-Fi 6E/7, сертификат MIL-STD-810H, подсветка клавиатуры с датчиком освещённости и сенсоры приватности.

Источник: gizmochina