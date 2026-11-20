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Инженеры французской энергетической компании JeChange сообщили, что реальная потребляемая мощность домашних микроволновых печей значительно выше цифр, используемых в магазинах на ценниках. По данным исследования, СВЧ-печь с заявленным показателем 900 ватт фактически тянет из бытовой электросети около 1400 ватт.

Причина расхождения кроется в разнице между полезной мощностью нагрева и общим потреблением энергии всем устройством. Полученные из розетки ватты не могут полностью превратиться в микроволны. Генерацией излучения занимается магнетрон — мощная вакуумная лампа внутри корпуса. Для ее функционирования ток проходит через повышающий напряжение трансформатор и выпрямитель, которые забирают часть ресурса на собственную работу. Дополнительно расход электричества увеличивается за счет системы охлаждения деталей, освещения рабочей камеры, платы управления и механизма вращения поддона. Все технологические потери преобразуются в тепловую энергию, нагревающую корпус работающей бытовой техники.

На стоимости коммунальных услуг разница в полтысячи ватт отражается минимально, поскольку прибор работает считаные минуты в сутки. Ежедневный пятиминутный разогрев пищи суммарно сжигает от трех до четырех киловатт-часов за 30 дней. Для жителей России при средней стоимости киловатт-часа в районе 5-7 рублей это означает траты на уровне 15-28 рублей в месяц. Это скромный показатель на фоне круглосуточной работы холодильника или чайника мощностью свыше двух киловатт.

Точные характеристики производители указывают в инструкции и на корпусной наклейке в графе «потребляемая мощность». При отсутствии спецификации под рукой реальное потребление энергии высчитывается путем умножения мощности нагрева на коэффициент 1,5. Учет настоящей мощности микроволновки позволяет избежать перегрузки бытовых удлинителей и старой квартирной электропроводки при установке новой СВЧ-печи.

Источник: hi-tech