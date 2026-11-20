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Audiolab представила интегральный усилитель 3000A и CD-проигрыватель 3000CD. Обе модели пополнили начальную серию 3000 и поступят в продажу в конце ноября 2026 года. Усилитель работает в классе AB и развивает мощность 35 Вт на канал при 8 Ом, а проигрыватель оснащён ЦАП ESS Technology Sabre32 Reference и поддерживает внешние цифровые источники.

В Audiolab 3000A установлены тороидальный трансформатор мощностью 180 ВА и два конденсатора ёмкостью по 15 000 мкФ. Для подключения предусмотрены три аналоговых входа RCA и вход MM Phono. Также есть выход для наушников 6,35 мм и триггерные разъёмы 12 В.

Проигрыватель Audiolab 3000CD воспроизводит диски CD, CD-R и CD-RW, а также файлы FLAC, WAV, WMA, MP3 и APE. Цифровая коммутация включает USB-C, два оптических и два коаксиальных входа S/PDIF с поддержкой PCM до 24 бит/192 кГц. Аналоговые выходы представлены разъёмами RCA и XLR.

Обе новинки будут доступны в чёрном и серебристом цветах. В Великобритании каждый аппарат оценили в 449 фунтов стерлингов (~$588).

Источник: HiFi PiG