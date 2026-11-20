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На Kickstarter представили игровую мышь Borslon, которую не нужно перемещать всей рукой. Устройство надевается на указательный палец и отслеживает его движения, позволяя управлять курсором компьютера. Разработчики выбрали необычную конструкцию вместо привычного корпуса, который приходится удерживать ладонью.

Мышь фиксируется на пальце с помощью регулируемых креплений, а оптический сенсор расположен снизу, рядом с его кончиком. Для нажатия кнопок предусмотрена отдельная система управления: на задней части корпуса разместили пять программируемых клавиш, доступных для нажатия большим пальцем. Одна из них может выполнять функцию левой кнопки мыши. Предусмотрено и колесико прокрутки. При необходимости конструкцию можно сложить и использовать как обычную мышь.

Несмотря на компактные размеры, новинка получила характеристики, которые обычно встречаются в игровых моделях. Разрешение сенсора достигает 26 000 DPI, а частота опроса составляет 8000 Гц. Вес устройства равен всего 36 г. Подключение осуществляется по кабелю USB-C, который проходит вдоль тыльной стороны ладони. Настраивать чувствительность и назначение клавиш можно через браузер. Заявлена совместимость с Windows, macOS и Android. Выпускать мышь планируют только в версии для правшей.

Проект уже превысил первоначальную цель сбора средств на Kickstarter. Вместо необходимых 5000 долларов разработчики получили более 37 900 долларов от 385 участников. Кампания продлится до 13 декабря.

Минимальная стоимость участия сейчас составляет 99 долларов. В дальнейшем производитель рассчитывает продавать новинку за 158 долларов. Первые поставки запланированы на февраль 2027 года.

Источник: Notebookcheck