Ничем не примечательный фрагмент песчаника из американского штата Вайоминг, который поначалу не удавалось отнести ни к детёнышу динозавра, ни к древней змее, оказался останками неизвестной науке рептилии. Её возраст — 156 миллионов лет, а название — Meilynodraco amonamarthi. Значение находки в том, что животное стало самым полным из известных ранних представителей вымершей группы хористодер и самым древним свидетельством её присутствия в Северной Америке.

Художественная иллюстрация старейшего из известных североамериканских представителей затерянной группы рептилий — Meilynodraco amonamarthi. Автор: taylortailored Источник: www.taylortailored.co.uk

Каменную плиту в 2022 году извлекла команда Музея динозавров в Аатале (кантон Цюрих) в карьере Мейлин. Породу относят к формации Моррисон. На поверхности просматривались лишь позвонки крошечного скелета. Первичный анализ не позволил определить, какому животному они принадлежат, поэтому образцы отправили в Швейцарию.

Исследование возглавили материаловед Павел Тртик из Института Пауля Шеррера (PSI) и палеонтолог Торстен Шейер из Цюрихского университета. Породу просканировали методами нейтронной и рентгеновской томографии. Контраст в них формируется по-разному: нейтроны взаимодействуют с ядрами атомов, а рентгеновские лучи — с электронными оболочками, поэтому методы дополняют друг друга. Рентгеновские снимки делали в PSI, лаборатории Empa в Дюбендорфе и на кафедре палеонтологии Цюрихского университета. По словам Тртика, чёткую картину даёт только сочетание обеих техник. Специалистам пришлось изучить и сопоставить десятки тысяч поперечных срезов, прежде чем в камне проступил скелет. Окаменелость при этом не пострадала.

Снаружи эта находка из карьера в Вайоминге выглядит как обычный кусок песчаника, однако внутри него сохранилась часть туловища рептилии нового вида Meilynodraco amonamarthi, обнаруженной в 2022 году. Заглянуть сквозь толщу камня специалистам удалось благодаря нейтронному излучению в швейцарском Институте Пауля Шеррера. Автор: Музей динозавров Аатхал

Рептилия достигала примерно 45 сантиметров в длину, а ключ к её классификации нашёлся в мозговой коробке размером менее двух сантиметров. Сходство строения костей указывает, что хористодеры состоят в более близком родстве с современными рептилиями, чем предполагалось по прежним находкам. Результаты работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Родовое название отсылает к карьеру Мейлин. Видовое, как сообщает PSI, связано со шведской группой, играющей мелодичный дэт-метал, и с миром произведений Толкина. С начала 2027 года окаменелость планируют показать на передвижной выставке в Музее динозавров в Аатале.

Источник: taylortailored.co.uk