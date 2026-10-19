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iReader открыла предзаказ электронной книги Ocean 6 Pro в Китае. Устройство доступно в черном цвете Gushan и зеленом Qiancao, его цена составляет 1799 юаней, или около 22 500 рублей.

Ocean 6 Pro оснащен 7-дюймовым экраном Carta 1300 с разрешением 300 PPI и технологией Yunxi Soft Light. Подсветка позволяет регулировать яркость и цветовую температуру в 30 ступенях. Экран выполнен по технологии MicroEtched с нанотекстурированным закаленным стеклом и имеет слегка утопленную поверхность.

Электронная книга весит 196 г при толщине около 7 мм. В корпусе предусмотрены физические кнопки перелистывания, а скругленные грани рассчитаны на удержание одной рукой.

Внутри установлены восьмиядерный процессор, выполненный по 6-нм техпроцессу, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Производитель заявляет о 300-процентном приросте производительности относительно предыдущей модели и технологии обновления изображения с частотой до 50 кадров в секунду.

Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает до 91 часа чтения и до 23 дней в режиме ожидания. Официальная дата начала продаж и точное время открытия заказов в публикации не указаны.

Источник: IT Home