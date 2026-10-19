Samsung представила Galaxy F70 5G с AMOLED-экраном и камерой 50 Мп с OIS

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung вывела на индийский рынок среднебюджетный смартфон Galaxy F70 5G. Модель выделяется тонким корпусом, AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией.

Аппарат построен на 5-нм чипе Exynos 1330 с графикой Mali-G68 MP2. Покупателям предложат версии с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ постоянной памяти; объем хранилища можно расширить картой microSD до 2 ТБ.

Автор: Samsung Источник: www.gadgets360.com

Дисплей получил диагональ 6,7 дюйма, разрешение 2340 x 1080 пикселей и каплевидный вырез. Поверх него установлено стекло Corning Gorilla Glass Victus. При толщине 7,5 мм смартфон весит 192 г и защищен от пыли и брызг по стандарту IP54.

Главный фотомодуль объединяет сенсор на 50 Мп с OIS, сверхширокоугольную камеру на 5 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 13 Мп. Оптическую стабилизацию Samsung продвигает под названием No Shake Cam.

Внутри установлена батарея на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон работает на One UI 7 поверх Android 15 и включает Knox, Samsung Wallet и Circle to Search.

Базовая версия 4/128 ГБ стоит 19 999 рупий (около 17 600 рублей), а вариант 6/128 ГБ — 22 999 рупий (около 20 200 рублей). Продажи через Flipkart начнутся 20 октября 2026 года. С учетом стартовых акций цена младшей комплектации может опуститься до 17 999 рупий (примерно 15 800 рублей). Покупателям предложат цвета Vivid Violet и Bold Black.

Источник: Gadgets 360

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