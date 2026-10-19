Международный коллектив климатологов под эгидой Орегонского университета обнародовал в издании BioScience результаты масштабного аудита экосистемных маркеров планеты. Согласно докладу, 7 из 16 ключевых индикаторов стабильности Земли обновили абсолютные исторические максимумы. Концентрация углекислого газа в атмосфере преодолела барьер в 428 ppm, что на 50% превышает показатели доиндустриальной эпохи и удерживает рекорд за последние 2 миллиона лет.

Скорость глобального потепления выросла с 0,19 °C за десятилетие (1970-2010 гг.) до 0,36 °C в современный период Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Главным открытием работы стало официальное подтверждение резкого скачка темпов климатических изменений. Статистический анализ выявил, что процесс глобального потепления практически удвоился: если в конце прошлого века (1970-2010 гг.) планета нагревалась в среднем на 0,19 °C за каждые 10 лет, то в современную эпоху показатель подскочил до 0,36 °C за десятилетие. На фоне этого рекордного термического стресса ледяной щит Гренландии и арктические льды сократились до минимальных объемов за всю историю наблюдений.

График линейной аппроксимации средних глобальных температур показывает двукратное ускорение темпов потепления Земли после 2010 года Автор: William J. Ripple et al. / BioScience (CC BY 4.0) Источник: academic.oup.com

Авторы исследования отмечают парадоксальную ситуацию: человечество демонстрирует беспрецедентные успехи в технологическом переходе, доведя долю безуглеродной генерации энергии примерно до 43% и нарастив потребление солнца и ветра на 18% за год. Тем не менее, общие темпы расширения возобновляемых мощностей физически не успевают компенсировать параллельный рост потребления ископаемого топлива. По оценке экспертов, этого задела недостаточно для стабилизации системы, что требует от правительств экстренного запуска инженерных стратегий адаптации городов и жесткой защиты природных экосистем.

Источник: EurekAlert!