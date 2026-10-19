Зафиксировано двукратное ускорение потепления Земли на фоне рекордного роста CO₂

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Международный коллектив климатологов под эгидой Орегонского университета обнародовал в издании BioScience результаты масштабного аудита экосистемных маркеров планеты. Согласно докладу, 7 из 16 ключевых индикаторов стабильности Земли обновили абсолютные исторические максимумы. Концентрация углекислого газа в атмосфере преодолела барьер в 428 ppm, что на 50% превышает показатели доиндустриальной эпохи и удерживает рекорд за последние 2 миллиона лет.

Скорость глобального потепления выросла с 0,19 °C за десятилетие (1970–2010 гг.) до 0,36 °C в современный период
Скорость глобального потепления выросла с 0,19 °C за десятилетие (1970-2010 гг.) до 0,36 °C в современный период
Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Главным открытием работы стало официальное подтверждение резкого скачка темпов климатических изменений. Статистический анализ выявил, что процесс глобального потепления практически удвоился: если в конце прошлого века (1970-2010 гг.) планета нагревалась в среднем на 0,19 °C за каждые 10 лет, то в современную эпоху показатель подскочил до 0,36 °C за десятилетие. На фоне этого рекордного термического стресса ледяной щит Гренландии и арктические льды сократились до минимальных объемов за всю историю наблюдений.

График линейной аппроксимации средних глобальных температур показывает двукратное ускорение темпов потепления Земли после 2010 года
График линейной аппроксимации средних глобальных температур показывает двукратное ускорение темпов потепления Земли после 2010 года
Автор: William J. Ripple et al. / BioScience (CC BY 4.0) Источник: academic.oup.com

Авторы исследования отмечают парадоксальную ситуацию: человечество демонстрирует беспрецедентные успехи в технологическом переходе, доведя долю безуглеродной генерации энергии примерно до 43% и нарастив потребление солнца и ветра на 18% за год. Тем не менее, общие темпы расширения возобновляемых мощностей физически не успевают компенсировать параллельный рост потребления ископаемого топлива. По оценке экспертов, этого задела недостаточно для стабилизации системы, что требует от правительств экстренного запуска инженерных стратегий адаптации городов и жесткой защиты природных экосистем.

Источник: EurekAlert!

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Наука и космос, флора и фауна. Для связи: kifloblog@yandex.ru
? 0 227 0
Автор pchyolka   Рейтинг +543.20
Блог Наука и космос 239 9068 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...