Восемь предусилителей и DSP: MOTU представила интерфейс OctaLite
Аудиоинтерфейс OctaLite с восемью микрофонными предусилителями пополнил каталог устройств бренда MOTU. Новинка выполнена в полурэковом корпусе и предлагает 16 входных и 12 выходных каналов при передаче данных через USB 2.0.
За обработку сигнала отвечают 32-битные преобразователи ESS Sabre Pro и встроенный DSP-процессор, выполняющий функции эквалайзера, компрессора, гейта и ревербератора. Подключение внешнего оборудования доступно через оптические порты ADAT, что позволяет задействовать прибор как восьмиканальный расширитель.
Стоимость устройства на рынке составляет 849,95 доллара США. Интерфейс совместим с операционными системами без обязательной установки специализированных драйверов.
Источник: soundonsound
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