Анализ окаменелых человеческих следов в национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико показал, что первые поселенцы Америки жили в условиях стремительных климатических колебаний. Исследователи установили, что 20 различных пластов со следами возрастом от 23 500 до 21 700 лет назад приходятся на разгар последнего ледникового максимума. Результаты новой работы археологов опубликованы в изданиях Science Advances и Fossil Studies.

Изучение пыльцы и органических молекул в отложениях древнего озера Отеро позволило восстановить экологическую картину прошлого. Около 23 600 лет назад регион начал резко теплеть и высыхать: на смену хвойным лесам пришли дубы и полынь, а около 23 200 лет назад район пережил тяжелую засуху, совпавшую по времени с резкими климатическими сдвигами в Гренландии.

Ученые отмечают, что люди возвращались на эту территорию на протяжении почти двух тысячелетий, несмотря на постоянные смены ландшафта и гидрологического режима. Компьютерное моделирование показало, что скопления следов возникали именно в периоды резких экологических переходов, когда изменение уровней воды и высыхание грязи способствовали консервации отпечатков, поэтому они отражают не демографические взрывы, а моменты совпадения человеческой активности с подходящими геологическими условиями.

Источник: Phys.org