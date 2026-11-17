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ASUS добавила мобильную GeForce RTX 5070 в бюджетный игровой ноутбук TUF Gaming 16 (2026). Модель получила экран с разрешением 2,5K и частотой 165 Гц, но мощность видеокарты ограничили 85 Вт. Для сравнения, прошлогодний TUF A16 позволял RTX 5070 потреблять до 115 Вт. Разница в 30 Вт ставит под вопрос преимущество новинки в производительности.

Видеокарта получила 8 ГБ памяти GDDR7 и работает с базовым лимитом 70 Вт, который увеличивается ещё на 15 Вт благодаря Dynamic Boost. ASUS делает ставку не на максимальную мощность графики, а на более сбалансированную конфигурацию. При этом RTX 5070 поддерживает трассировку лучей и DLSS 4 с многокадровой генерацией.

В основе ноутбука — процессор Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Охлаждение включает два вентилятора с 80 лопастями и три тепловые трубки. Масса устройства составляет 2,2 кг, аккумулятор рассчитан на 63 Вт·ч.

TUF Gaming 16 сохраняет главное преимущество бюджетной серии: возможность самостоятельно расширять память и накопитель. Однако переход на RTX 5070 не гарантирует заметного прироста FPS относительно прежних конфигураций. Многое будет зависеть от того, насколько эффективно ASUS настроила охлаждение и энергопотребление видеокарты.

Источник: notebookcheck