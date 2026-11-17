Samsung готовит для Galaxy S27 перемены, которые затронут не столько внешний вид смартфонов, сколько сам принцип взаимодействия с ними. Утечки One UI 9.5 раскрыли сразу несколько новых функций, включая возвращение передачи файлов простым касанием двух устройств и появление ИИ-агента Galaxy Claw. Похоже, Samsung хочет превратить смартфон из инструмента для запуска приложений в помощника, который сам выполняет повседневные задачи.

Особенно интересно возвращение идеи S Beam, знакомой владельцам старых Galaxy. Новая функция Tap to Share позволит передавать контакты, ссылки, фотографии и видео простым соприкосновением двух совместимых смартфонов. Для запуска обмена не придётся искать нужное устройство в списке или вручную выбирать способ подключения. Samsung фактически возвращает удобную возможность, от которой когда-то отказалась, но теперь интегрирует её в Quick Share.

Ещё серьёзнее может измениться работа с приложениями. Galaxy Claw получит доступ к контактам, сообщениям, календарю и Samsung Health. Пользователь сможет обычной командой попросить ИИ найти день рождения человека, создать напоминание или запланировать звонок на определённую дату. Вместо отдельных запросов ассистент будет связывать несколько действий в одну последовательность.

One UI 9.5 также получит улучшенное голосовое управление текстом и дополнительные возможности работы с eSIM, включая напоминания о переключении SIM-карт при смене местоположения. Обновление должно дебютировать вместе с Galaxy S27 в начале 2027 года, а тестирование ожидается на нынешнем поколении Galaxy S26. Пока Samsung официально не раскрыла ни полный список нововведений, ни сроки выхода прошивки.

Источник: phonearena