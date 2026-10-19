Apple может показать первый MacBook Pro с сенсорным экраном 28 октября

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Apple, по данным Bloomberg, пригласила часть журналистов на презентацию в Лос-Анджелесе 28 октября 2026 года. Мероприятие посвящено MacBook с сенсорным экраном, новому iPad mini и компьютерам Mac на чипах M6.

Главным ожидаемым анонсом называют первый MacBook Pro с сенсорным дисплеем. По сообщениям источников, ноутбук получит OLED-экран вместо используемой сейчас матрицы Liquid Retina XDR на основе mini-LED, вырез Dynamic Island вместо «челки» и заметно более легкий корпус.

Ожидается, что премиальные версии MacBook Pro будут построены на чипах M5 Pro и M5 Max. При этом Apple, по данным Bloomberg, может пропустить поколение M6 Pro и M6 Max и перейти к следующему поколению чипов уже после выхода этих моделей.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Помимо флагманских ноутбуков, на презентации ожидают обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с базовым чипом M6 и новый iMac. Для iMac предполагается переход с M4 на M6, а также, возможно, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 благодаря чипу Apple N1.

Третий ожидаемый продукт — iPad mini с OLED-дисплеем. Сообщается, что планшет получит обновленный процессор — A19 Pro либо A20 Pro — и измененное положение фронтальной камеры.

Сама Apple пока не опубликовала официальное приглашение и не подтвердила состав мероприятия. Поэтому сенсорный экран, OLED-дисплей, конкретные чипы и характеристики новых устройств остаются сведениями СМИ и инсайдеров, а не подтвержденными фактами производителя.

Если презентация состоится, она может стать заметным изменением для линейки Mac: Apple ранее последовательно выступала против сенсорных экранов в ноутбуках. Для работы с касаниями также потребуется адаптация macOS, элементы которой уже упоминаются в тестовых сборках macOS 27.2.

Источник: Macworld

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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