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Японская Aiwa выпустила планшет на Windows 11 Pro с экраном почти 12 дюймов, съёмной клавиатурой и процессором Intel. Модель Tab WS12-2 превращается в компактный ноутбук, но при этом весит 705 г без клавиатуры и 1,187 кг в полной комплектации. В Японии новинка стоит около 545 евро.

Планшет получил 11,97-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000 x 1200 пикселей. За производительность отвечает четырёхъядерный Intel N100 с частотой до 3,4 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, накопителя — 128 ГБ. Клавиатура крепится через магнитный разъём с пятью контактами и оснащена 80 клавишами с ножничным механизмом.

Набор разъёмов включает USB-A, два USB-C стандарта USB 3.2 Gen 1 и microHDMI. Один из портов USB-C поддерживает зарядку Power Delivery и передачу изображения. Также предусмотрены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, фронтальная камера на 5 Мп и основная на 8 Мп с автофокусом.

Ёмкость аккумулятора составляет 4400 мА·ч. По заявлению производителя, планшет работает до 4,5 часа при воспроизведении видео и около восьми часов в режиме ожидания. Зарядка комплектным адаптером мощностью 45 Вт занимает примерно два часа при выключенном устройстве. Пока Aiwa продаёт Tab WS12-2 только в Японии и не объявляла о планах выхода на другие рынки.

Источник: aiwa