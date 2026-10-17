Xiaomi закрыла семь критических уязвимостей Android в обновлении для 15 устройств

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Xiaomi начала распространять октябрьское обновление безопасности 2026 года для 15 устройств под брендами Xiaomi, Redmi и POCO. По данным Google, патч закрывает 25 уязвимостей Android, семь из которых имеют критический уровень опасности. Обновление затрагивает флагманские смартфоны, модели среднего класса и планшет Xiaomi Pad 8 Pro.

Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Большинство устройств в списке получают прошивки для китайского рынка на базе HyperOS 4. При этом POCO M7 Plus, POCO M8s и Redmi 15 уже фигурируют в перечне европейского региона EEA с обновлением HyperOS 3. Это показывает, что исправления безопасности выходят не только вместе с новой версией операционной системы, но и для устройств на предыдущей платформе.

В число получающих патч вошли Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone, Redmi K90 Pro Max, Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max. Обновление также предназначено для POCO F8 Ultra, POCO F9 Pro, POCO F9 Ultra и планшета Xiaomi Pad 8 Pro. В европейском регионе оно отмечено для трёх моделей — POCO M7 Plus, POCO M8s и Redmi 15.

Исправление семи критических уязвимостей делает обновление важным не только с точки зрения обслуживания системы: подобные ошибки могут создавать условия для атак на устройство и пользовательские данные. Новых функций и изменений интерфейса патч не добавляет. Проверить его наличие можно в настройках устройства, открыв раздел HyperOS и запустив поиск обновлений. Распространение идёт поэтапно, поэтому доступность зависит от модели и региона.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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