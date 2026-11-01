Xiaomi выпустила Redmi M100 Pro: тонкий корпус, экран 3000 нит и защита IP68

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Компания Xiaomi представила в Китае смартфон Redmi M100 Pro с изогнутым OLED-дисплеем разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Новинка получила защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч и процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizmochina.com

Экран диагональю 6,67 дюйма имеет разрешение 2712 x 1220 пикселей. Заявленная локальная пиковая яркость достигает 3000 нит, а поверхность защищает стекло Gorilla Glass Victus 2. Для смартфона среднего ценового сегмента это заметный набор характеристик: высокая яркость сочетается с частотой обновления 120 Гц и защитой корпуса от попадания воды и пыли.

Устройство оснащено процессором Dimensity 7300-Ultra, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 на 256 ГБ. Основная камера включает три модуля: главный на 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольный на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Аккумулятор на 5500 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Смартфон также получил стереодинамики, NFC, инфракрасный порт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Толщина корпуса составляет около 8,2 мм, масса — 190 г. В Китае версия с 12/256 ГБ стоит 2499 юаней

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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