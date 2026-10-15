Xiaomi выпустила обновления HyperOS для 32 моделей смартфонов и планшетов

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Xiaomi возобновила массовое распространение обновлений операционной системы HyperOS для более чем 30 моделей смартфонов и планшетов брендов Xiaomi, Redmi и POCO. Производитель выпустил 32 новые глобальные и региональные сборки прошивки на базе Android.

Основной упор в новых сборках сделан на повышение безопасности устройств и оптимизацию работы системы. Из 32 выпущенных сборок 26 включают патч безопасности от сентября 2026 года, а остальные 6 получили августовское обновление безопасности. В список обновляемых устройств вошли такие модели, как Xiaomi 14 Ultra, POCO F6 Pro, Redmi K60 Ultra, а также представители серий Redmi Note и POCO M.

Автор: mi.com Источник: www.mi.com

Обновление распространяется постепенно во всех регионах. Пользователи совместимых устройств могут проверить наличие прошивки в настройках системы. Параллельно компания продолжает развертывание платформы HyperOS 4 на базе Android 17, которая пока доступна в виде стабильных сборок на рынке Китая перед последующим глобальным релизом.

Источник: cincodias.elpais

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Автор dima0782 Рейтинг +610.70
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