Xiaomi раскрыла даты сроков запуска смартфона 18 Pro Max для международного рынка
Xiaomi раскрыла новые детали относительно анонса своих устройств для международного рынка. Официально выпуск смартфона Xiaomi 18 Pro был подтверждён лишь в ноябре текущего года и производитель уже дал понять, какие именно устройства попадут в анонс и в какие сроки.
С момента старта тизеров глобального релиза новых флагманов Xiaomi прошло практически семь дней. В официальных сообщениях компании фигурирует только формулировка «серия Xiaomi 18» — без раскрытия конкретных модификаций устройства.
По последним данным компании, вместе с серией смартфонов Xiaomi 18 Pro дебютируют и другие устройства — к примеру, компактные умные часы Watch S5. Теперь же компания намекнула: за пределами Китая Xiaomi 18 Pro Max действительно выступит в паре с Xiaomi 18 Pro. На текущем этапе подтверждение получено лишь от Японии и Южной Кореи. Подразделение компании Xiaomi Japan дала понять, что международная презентация новинок запланирована ориентировочно на 16-18 ноября.
В Южную Америку серия Xiaomi 18 Pro доберётся до покупателей не раньше декабря 2026 года. Релиз смартфонов в Боливии и Чили компания оценивает декабрём 2026-го. Что касается Аргентины, Эквадора и государств Центральной Америки вроде Гондураса, им придётся дожидаться начала 2027 года.
Смартфоны в России будут доступны покупателям практически без задержки после мировой презентации. Отправной точкой этого служит предыдущий релиз: устройства Xiaomi 17 и 17 Ultra представили для глобального рынка 28 февраля 2026 года, тогда как на прилавках отечественных магазинов они появились всего спустя четыре дня — 4 марта.
Источник: notebookcheck
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