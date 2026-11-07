Xiaomi раскрыла даты сроков запуска смартфона 18 Pro Max для международного рынка

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Xiaomi раскрыла новые детали относительно анонса своих устройств для международного рынка. Официально выпуск смартфона Xiaomi 18 Pro был подтверждён лишь в ноябре текущего года и производитель уже дал понять, какие именно устройства попадут в анонс и в какие сроки.

Xiaomi 18 Pro Автор: Xiaomi Источник: weibo.com

С момента старта тизеров глобального релиза новых флагманов Xiaomi прошло практически семь дней. В официальных сообщениях компании фигурирует только формулировка «серия Xiaomi 18» — без раскрытия конкретных модификаций устройства.

По последним данным компании, вместе с серией смартфонов Xiaomi 18 Pro дебютируют и другие устройства — к примеру, компактные умные часы Watch S5. Теперь же компания намекнула: за пределами Китая Xiaomi 18 Pro Max действительно выступит в паре с Xiaomi 18 Pro. На текущем этапе подтверждение получено лишь от Японии и Южной Кореи. Подразделение компании Xiaomi Japan дала понять, что международная презентация новинок запланирована ориентировочно на 16-18 ноября.

В Южную Америку серия Xiaomi 18 Pro доберётся до покупателей не раньше декабря 2026 года. Релиз смартфонов в Боливии и Чили компания оценивает декабрём 2026-го. Что касается Аргентины, Эквадора и государств Центральной Америки вроде Гондураса, им придётся дожидаться начала 2027 года.

Xiaomi 18 Pro (слева) и Xiaomi 18 Pro Max Автор: Xiaomi Источник: weibo.com

Смартфоны в России будут доступны покупателям практически без задержки после мировой презентации. Отправной точкой этого служит предыдущий релиз: устройства Xiaomi 17 и 17 Ultra представили для глобального рынка 28 февраля 2026 года, тогда как на прилавках отечественных магазинов они появились всего спустя четыре дня — 4 марта.

Источник: notebookcheck