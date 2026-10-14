Vivo X500E появилась в базе Bluetooth SIG перед возможным анонсом

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Vivo X500E прошла сертификацию Bluetooth SIG, что указывает на подготовку смартфона к коммерческому запуску. В базе регулятора устройство указано под коммерческим названием Vivo X500E и аппаратным номером V2656.

Сама сертификация не раскрывает характеристики, дату презентации или регионы продаж. Она подтверждает только существование модели и использование Bluetooth, а также приближение устройства к возможному анонсу.

Автор: Vivo Источник: www.vivo.com

По сообщениям профильных изданий, X500E может получить 6,59-дюймовый OLED-дисплей, основную камеру на 50 Мп, перископический телеобъектив на 64 Мп и аккумулятор емкостью 7500 мА·ч. Однако источники расходятся в деталях: в одних публикациях упоминается платформа MediaTek Dimensity 9500, в других — чип серии Snapdragon; частота обновления экрана указывается как 120 Гц или 144 Гц, а емкость батареи — 7200 или 7500 мА·ч. Эти параметры vivo не подтверждала.

Контекстом служит представленная в сентябре 2026 года серия vivo X500. В нее вошли X500, X500 Pro и X500 Pro Max; обычный X500 оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном, основной камерой на 50 Мп, телеобъективом на 64 Мп и аккумулятором на 7500 мА·ч. Это подтверждает направление серии, но не доказывает, что X500E получит те же характеристики.

Vivo официально не анонсировала X500E, не раскрыла его спецификации, цену и сроки выхода. До презентации сведения о процессоре, камерах, дисплее и аккумуляторе следует рассматривать как слухи.

Источник: Teknoburada.Net

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