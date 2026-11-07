Chery проводит масштабный отзыв Tiggo и Omoda после случая с оторвавшейся на ходу осью Omoda C5

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| Новость | Авто и транспорт

Chery объявила масштабный отзыв автомобилей после инцидента, в котором у кроссовера Omoda 5 во время движения полностью отделилась задняя ось вместе с колёсами. Под проверку в Китае попадут 53 882 автомобиля семейств Tiggo 5x и Omoda. Причиной стала потенциально опасная проблема со сваркой элементов задней подвески.

Автор: CarNewsChina/Chery Источник: carnewschina.com

Кампания затрагивает машины, выпущенные с 6 июня 2022 года по 31 декабря 2023 года. Отзыв начнётся 27 ноября 2026 года. По данным Государственного управления КНР по регулированию рынка (SAMR), при производстве задней оси на некоторых автомобилях могли возникнуть дефекты сварки продольного рычага с соединительной втулкой. При определённых нагрузках сварной шов способен разрушиться, из-за чего нарушится положение колеса и водитель может потерять контроль над автомобилем.

Владельцам бесплатно проверят маркировку даты производства задней оси. Если установленный узел окажется из потенциально дефектной партии, Chery заменит его целиком. Это важное уточнение: 53 882 машины попали под отзывную кампанию, но производитель пока не утверждает, что на каждой из них обнаружен брак.

Поводом для особого внимания к проблеме стала авария 6 октября в малайзийском Джохор-Бару. У Omoda 5 на дороге отделилась вся задняя подвеска вместе с обоими колёсами. После происшествия Chery Malaysia объявила отдельный отзыв 8 878 кроссоверов. Китайская кампания охватывает значительно больше автомобилей, однако речь идёт о разных рынках и отдельных отзывных программах. Насколько эти случаи связаны между собой на уровне конкретных партий деталей, официально не уточняется.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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