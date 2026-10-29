Umidigi жива: представлен смартфон Umidigi A75s с разъёмом для наушников

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Когда-то компания Umidigi выпускала смартфоны самого разного уровня, начиная с ультрабюджетных моделей и заканчивая аппаратами почти флагманского уровня. Однако несколько лет назад, когда Mediatek временно прекратила выпуск топовых чипов, фирма не смогла закрепиться на рынке, её продажи стали резко падать. Как итог, Umidigi стала заполнять свой ассортимент однообразными моделями начального уровня, большинство из которых даже не доходило до стадии продаж. За весь 2026 года она и вовсе не представила ни одного нового смартфона. Казалось бы, судьба некогда громкой компании стоит под вопросом, однако пару дней назад она всё же решила прервать молчание и выпустила смартфон Umidigi A75s.

По основным параметрам модель относится к самому начальному уровню. Она работает на базе чипа Mediatek Helio G81 и оснащается 4/64 или 4/128 ГБ памяти. Экран получил диагональ 6,75 дюйма, разрешение 1600x720 и частоту обновления 120 Гц. Батарейка на 5000 мА*ч поддерживает 18-ваттную зарядку, хотя покупателя будет ждать в комплекте более простой блок на 18 Ватт. Из других параметров заявлены Android 16 с оболочкой NexOS, 13-мегапиксельная камера, сканер отпечатков пальцев и разъём для подключения гарнитуры.

Цена Umidigi A75s пока не сообщается. Также в ближайшем будущем компания планирует выпустить модель A75 Pro.

Источник: Helpix

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
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