У охлаждающего аксессуара Nubia Ice Cream Cooler появилась чёрная версия

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Nubia расширила палитру кулера для смартфонов Ice Cream Cooler: у аксессуара появился цвет Cocoa Black. Предзаказ уже открыт, а продажи начнутся 26 октября. Корпус новой версии тёмно-серый с мелкими светлыми вкраплениями. На лицевой стороне расположена решётка с крестообразными перемычками, через которую видна голубая подсветка вентилятора. Логотип бренда нанесён по центру, по бокам корпуса сделаны вентиляционные прорези.

Автор: Nubia Источник: m.weibo.cn

По данным производителя, внутри та же архитектура охлаждения, что и в Red Magic Cooler 8 Pro: система COLDLING седьмого поколения, связывающая в единый контур теплообмена полупроводниковый модуль, радиатор, воздушные каналы, вентилятор и медную пластину. Эффективность преобразования, как утверждает Nubia, выросла на 72%. Конструкция четырёхслойная: алюминиевая пластина для выравнивания температуры, термоэлектрический модуль (TEC), кованые алюминиевые рёбра и вентилятор от Red Magic 6 Pro+.

Размер TEC составляет 36 на 36 мм, а площадь охлаждения достигает 1296 квадратных миллиметров. В модуле 96 пар PN-переходов, и по заявлению компании, он на 79% производительнее обычных кулеров. В Китае за аксессуар просят 99 юаней (~$14).

Источник: IT Home

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