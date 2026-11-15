Motorola «перекачала» свой флагман: огромная батарея не спасла его от iPhone

Motorola оснастила новый Signature 27 аккумулятором на 7000 мА·ч, камерой на 200 Мп и сверхбыстрой зарядкой, но неожиданно проиграла Apple в одном из главных пунктов — привлекательности цены. Флагман с 512 ГБ памяти оказался дороже iPhone 18 Pro Max с таким же накопителем, хотя по некоторым характеристикам заметно превосходит конкурента.

В США Motorola оценила Signature 27 в $1599,99. За iPhone 18 Pro Max с 512 ГБ Apple просит $1499. Разница составляет $100, а базовый iPhone с накопителем на 256 ГБ обходится ещё дешевле — $1299. Получается парадокс: Motorola предлагает больше аппаратных возможностей, но заставляет покупателя платить за них дополнительную премию.

И у Signature 27 действительно есть чем ответить. Его аккумулятор на 7000 мА·ч примерно на 26% вместительнее батареи американской версии iPhone 18 Pro Max на 5567 мА·ч. Проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 50 Вт также выглядят убедительнее предложения Apple. При этом Motorola весит 227 г — на 22 г меньше конкурента.

В оснащение смартфона входят 6,8-дюймовый Tandem OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, основная камера Sony LYTIA L910 на 50 Мп и перископический модуль на 200 Мп с трёхкратным оптическим увеличением. Работает устройство под управлением Android 17, а производитель обещает семь крупных обновлений системы и семь лет обновлений безопасности. Но Motorola столкнулась с неприятной дилеммой: техническое превосходство по отдельным параметрам ещё не означает, что покупатели захотят переплачивать за него.

Источник: gizmochina