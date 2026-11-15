Samsung хочет посадить владельцев Galaxy на ИИ-поводок: смартфон всё сделает сам, но не бесплатно

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит для Galaxy ИИ-помощника, который сможет самостоятельно разбирать переписку, следить за встречами и выполнять повседневные задачи. Но полноценный цифровой секретарь может оказаться платным: компания рассматривает подписку Galaxy AI Premium.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Новая система Personal Agent Core появится в One UI 9.5. Она объединит данные из почты, календаря, сообщений, бронирований и уведомлений о доставке. ИИ сможет не просто находить нужную информацию, но и выполнять цепочки действий: например, договориться о встрече, дождаться ответа собеседника и внести подтверждённое время в календарь.

Помощник также сможет извлекать поручения из переписки, отслеживать ожидаемые письма и превращать записи разговоров и лекций в краткие заметки. При этом отдельные задачи можно будет запускать по расписанию, а затем приостанавливать или удалять. Для Samsung это переход от ИИ, который отвечает на вопросы, к системе, которая действительно работает вместо владельца.

Но за такую самостоятельность, вероятно, придётся платить. В утечках фигурирует Galaxy AI Premium с расширенными возможностями и повышенными лимитами использования ИИ. При этом базовые функции Galaxy AI, согласно опубликованным сведениям, должны остаться бесплатными. Samsung пока не подтвердила ни тарифы, ни окончательный перечень платных инструментов.

Дебют Personal Agent Core ожидается вместе с Galaxy S27 и One UI 9.5 в начале 2027 года. Некоторые функции могут раньше появиться в бета-версии для Galaxy S26. Главный вопрос теперь не в том, сможет ли смартфон выполнять поручения самостоятельно, а в том, сколько Samsung попросит за эту возможность.

Источник: gizchina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +116.40
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