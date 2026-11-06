Теперь с котиками! Oppo Reno 17 официально представлен с кошачьим светящимся эффектом

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Oppo скоро выпустит Reno 17. В преддверии анонса компания выпустила тизер-видео, предлагающее ранний обзор телефонов, хотя их полный дизайн остается скрытым. Тизер демонстрирует знакомый дизайна: модуль камеры сохранил компоновку, аналогичную предыдущему поколению. Вместо того, чтобы полностью изменить дизайн, Oppo, пытается украсить и «оживить» существующий: эффект светящегося котика на задней панели. Это может быть связано со слухами о Encounter Cat Edition, который, как ожидается, станет одним из наиболее отличительных вариантов в линейке.

Reno 17 Encounter Cat Edition
Reno 17 Encounter Cat Edition
Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Ожидается, что серия Reno 17 поступит в несколько цветовых вариантов, включая Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink и Encounter Cat. Предыдущая серия Reno 16 также предлагала различные варианты цвета для своих моделей, но вот до котиков дело дошло только сейчас.

Согласно просочившимся спецификациям, стандартный Reno 17 может иметь 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, чипсет Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор емкостью 8000 мАч. Reno 17 Pro будет оснащен меньшей 6,32-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K, процессором Dimensity 8550 Super и аккумулятором емкостью 7200 мАч. Ожидается, что конфигурации памяти будут включать 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

Аппаратное обеспечение камеры может стать еще одной важной особенностью: оба телефона будут оснащены 200-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельной телеобъективом с перископом. Ожидается, что они также будут работать под управлением ColorOS 17 на базе Android 17.

Источник: Gizmochina

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