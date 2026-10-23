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Oukitel представила защищенный смартфон WP68 Air 4G. От одноименного 5G-аппарата, вышедшего ещё летом, новинка отличается другим процессором, более простой памятью и отсутствием камеры «ночного видения», которая, впрочем, и без того была очень простой — Hynix Hi-846 на 8 МП.

Компания называет WP68 Air самым тонким защищенным смартфоном в мире. Это не так, но близко к этому: толщина корпуса составляет всего 11,9 мм, что заметно меньше, чем у других «бронированных» телефонов. Несмотря на это, внутри смогли разместить кремний-углеродную батарею на 8000 мА*ч, которая поддерживает 45-ваттную проводную зарядку.

Аппаратная начинка бюджетная: процессор Mediatek Helio G100 и 6/256 ГБ памяти LPDDR4x/UFS 2.2 (против Dimensity 7025 и 12/512 ГБ LPDDR5X/UFS 3.1 у 5G-собрата). В качестве экрана используется 6,88″ IPS-матрица с разрешением 1640x720, частотой 120 Гц, яркостью 450 нит и стеклом Gorilla Glass 5. Сзади установлена камера Omnivision OV64B на 64 МП; второй модуль — заглушка «для съёмки макро». Из других вещей нам обещаны Wi-Fi 5, FM-радио и NFC. Габариты корпуса составляют 178.4 x 83.2 мм, а масса — 306 грамм.

Цена Oukitel WP68 Air 4G пока не сообщается. Что касается 5G-версии, то её сейчас можно купить примерно за 25 тысяч рублей.

Источник: Helpix