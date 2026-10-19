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Американские ученые обнаружили связь между ранним появлением собственного смартфона у подростка и более частыми признаками нарушений пищевого поведения спустя два года. В исследовании участвовали 8 957 школьников из проекта Adolescent Brain Cognitive Development.

К возрасту 12 лет смартфон был примерно у 70% участников. Когда им исполнилось 14 лет, хотя бы один из изученных признаков указали 24,2% тех, кто уже владел устройством. Среди подростков без собственного смартфона таких ответов было 15,5%.

Специалисты не диагностировали расстройства пищевого поведения, а оценивали отдельные симптомы. В их число вошли эпизоды переедания, попытки компенсировать съеденное, чтобы не набрать вес, и чрезмерная зависимость самооценки от массы тела.

Автор: pikisuperstar

Даже после учета признаков, зафиксированных в 12 лет, а также демографических, семейных, психических и развивающих факторов, у владельцев смартфонов риск сообщить хотя бы об одном симптоме оказался на 49% выше. Вероятность эпизодов переедания была выше на 67%, компенсаторных действий — на 50%. Связывать собственную ценность с весом подростки со смартфоном стали почти в два раза чаще.

Авторы отмечают, что данные не позволяют утверждать, будто смартфон непосредственно вызывает нарушения пищевого поведения. Раннее приобретение устройства может быть связано с особенностями семьи и ребенка, которые сложно полностью учесть. Кроме того, смартфон объединяет социальные сети, видео, игры, мессенджеры и доступ в интернет, поэтому влияние конкретных сценариев использования пока требует отдельных исследований.

Статья появилась в JAMA Network Open. Ученые предлагают в будущих работах точнее регистрировать момент выдачи первого телефона и оценивать, какие именно формы использования устройства связаны с изменением риска.

Источник: Techno-Science.net