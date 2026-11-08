Смартфон превратили в мини-планшет: Coolpad начала продажи необычного Cool X Wide

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Компания Coolpad начала продажи смартфона Cool X Wide в Китае. Вместо привычного вытянутого корпуса производитель предложил устройство шириной 94,5 мм с экраном диагональю 6,38 дюйма и соотношением сторон 16:10. По утверждению Gizmochina, это первый смартфон с подобным форм-фактором на Android.

Необычная геометрия рассчитана прежде всего на просмотр видео и игры в горизонтальной ориентации. Экран получил разрешение 720 x 1158 пикселей и частоту обновления 90 Гц. По плотности изображения он уступает распространённым Full HD-дисплеям, поэтому необычный формат не означает высокого разрешения.

Основой Cool X Wide стал процессор MediaTek Helio G99 с поддержкой только 4G. Смартфон работает под управлением Android 16, оснащается оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Доступны версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ хранилища, а также вариант на 12/256 ГБ. Предусмотрен слот для карты памяти TF объёмом до 256 ГБ.

Аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч дополняют основная камера на 50 Мп и поддержка двух SIM-карт. Габариты устройства составляют 150,3 x 94,5 x 8,95 мм, масса — около 209 г. В Китае цены начинаются с 999 юаней за версию 8/128 ГБ. Модификации 8/256 и 12/256 ГБ стоят 1199 и 1399 юаней соответственно. О международных продажах Coolpad пока не сообщала.

Источник: gizmochina