48 клавиш вместо полноценной клавиатуры: представлен мини-ноутбук для тех, кто хочет только писать

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Разработчик Ун Кю Ли представил Micro Journal Rev.2.1.MINI — компактный компьютер, в котором отказались от привычной клавиатуры ради уменьшения корпуса. Устройство под прозвищем Baby Shark получило механическую клавиатуру на 48 клавиш, широкий восьмидюймовый экран и операционную систему Linux. Его главная задача — помочь пользователю сосредоточиться на написании текстов, не отвлекаясь на привычные функции ноутбука.

Автор: Ун Кю Ли Источник: www.tindie.com

Дисплей с разрешением 1280 x 400 пикселей заметно шире стандартных экранов небольших компьютеров. Он позволяет разместить длинную строку текста, хотя для просмотра нескольких страниц потребуется прокрутка. Клавиатура состоит из четырёх рядов по 12 клавиш. Цифры и дополнительные символы вызываются через комбинации, а сами переключатели можно менять без пайки. Раскладку также разрешается перенастраивать с помощью программы Vial.

Внутри установлен одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero 2 W, на котором работает Linux. Для работы с текстом предусмотрены редакторы WordGrinder и nano. Документы можно переносить на USB-накопитель или передавать через браузер по локальной сети. На запуск системы после включения требуется около 30 секунд — это плата за использование полноценной Linux-среды вместо более простого контроллера.

Корпус устройства напечатан на 3D-принтере, а питание обеспечивают до четырёх сменных аккумуляторов формата 18650, которые приобретаются отдельно. Компьютер также может работать от USB-C, но не поддерживает USB Power Delivery: разработчик рекомендует обычный адаптер USB-A. Micro Journal Rev.2.1.MINI распространяется как проект с открытой документацией и конструкцией.

Покупателям доступны варианты для самостоятельной сборки и готовые экземпляры, однако даже собранная версия продаётся без гарантии. Владелец может самостоятельно изменять конструкцию, прошивку и раскладку клавиатуры.

Источник: tindie

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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