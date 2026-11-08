Более отчетливые шаги противников в играх: Edifier представила беспроводные наушники Hecate GT3

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Компания Edifier выпустила беспроводные наушники Hecate GT3, предназначенные в первую очередь для мобильных игр. Новинка получила активное шумоподавление, специальный режим обработки игрового звука и увеличенное время автономной работы.

Автор: Edifier Источник: www.gizmochina.com

За звучание отвечают 11-миллиметровые динамические излучатели с трехслойной диафрагмой. Производитель использовал сочетание нескольких материалов, чтобы разделить обработку низких, средних и высоких частот. Отдельное внимание уделено игровому применению: технология Focus+ помогает лучше различать характерные звуки в играх, включая шаги, выстрелы и речь других участников команды.

Для переключения между прослушиванием музыки и играми предусмотрены два отдельных режима. Также используется технология LLAT, уменьшающая задержку при передаче звука по Bluetooth. Это позволяет точнее синхронизировать аудиосопровождение с происходящим на экране.

Еще одна особенность новинки — гибридная система активного шумоподавления, эффективность которой заявлена на уровне до 50 дБ. Пользователям доступны три варианта ее работы. За передачу голоса отвечают четыре микрофона с алгоритмами шумоподавления, которые должны улучшать разборчивость речи во время звонков и общения в играх.

Как заявляет производитель, наушники способны проработать до 12 часов без подзарядки, а вместе с зарядным футляром время использования достигает 48 часов. Предусмотрена и быстрая зарядка: 15 минут в кейсе обеспечивают до пяти часов воспроизведения.

Каждый наушник весит 4,7 г, корпус защищен от воды и пота по стандарту IPX5. Подключение осуществляется через Bluetooth 6.1, также поддерживается одновременная работа с двумя устройствами. Через мобильное приложение можно настроить сенсорное управление и изменить звучание с помощью эквалайзера.

Наушники уже поступили в продажу в Китае по цене примерно 40 долларов США. Информация о выходе новинки на другие рынки пока не приводится.

Источник: Gizmochina

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